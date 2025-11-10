Al carajo… asedio a la presidencia.

Arturo Limón

“La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir.”

Camilo José Cela

Como debe de ser en todo trabajo que se respete una definición de términos es esencial y más usando una expresión áspera como la que aquí me permito emplear, por eso la definiré;

“Al carajo” es una expresión malsonante que expresa un fuerte rechazo, enojo o desprecio, generalmente usada para despedir a alguien o algo con enfado.

Hare aquí una crónica breve por el espacio, de la razón del uso de la expresión y la vinculación a lo sucedido en Mar de Plata en 2005 y enseguida al hecho lamentable de la segunda parte de la expresión, que no acepta y rechaza con fuerza la acoso literal y virtual que ha padecido en estos días la presidencia de la República y lamentablemente en lo personal aun nuestra presidenta.

Vamos pues por partes, aquí la crónica del primer evento;

Corre noviembre de 2005 y justo el día 5 en el marco de la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata Argentina se busca poner en marcha el tratado de Libre Comercio para América Latina conocido como el ALCA, es ahí donde se produce un histórico enfrentamiento entre los gobiernos que defendían el ALCA -liderados por el presidente de Estados Unidos George W. Bush- y aquellos que se oponían -liderados por los presidentes Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, de Brasil, Argentina y Venezuela respectivamente-, (N.A. así como el estratega ausente en ese momento, empero presente siempre el presidente cubano Fidel Castro quienes e actuando conjuntamente, dieron como resultado la paralización definitiva del ALCA)

Fue ahí donde el ALCA, también conocido como ALCA ALCA-RAJO, frase dicha y popularizada por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, fue un amplio movimiento político-social llevado adelante por gobiernos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de todo el continente americano, con el fin de oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), establecida por los gobiernos americanos en 1994 siguiendo un proyecto de Estados Unidos, que debía entrar en vigor en enero de 2005. El movimiento se opuso a la regla del libre comercio (free trade) como reguladora de las relaciones internacionales, sosteniendo que promovía la desigualdad y la pobreza, y propuso en cambio un orden internacional basado en criterios que permitieran achicar las asimetrías, como el comercio justo (fair trade), la integración económica regional y subregional y la complementación productiva.

Aparición

El ALCA fue un proyecto del gobierno republicano los Estados Unidos, aparecido en 1991, que integró una batería de iniciativas estadounidenses para reconfigurar el orden económico internacional luego de la derrota de la Unión Soviética y el bloque comunista en la Guerra Fría, proceso que fue conocido como globalización neoliberal…. l impulso a la concreción de tratados de libre comercio, que integraron también el Consenso de Washington de 1989, la creación en 1994 del tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México -conocido por su sigla inglesa NAFTA- y la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, en reemplazo del GATT.]​

Inicio

…Desde su inicio el ALCA fue establecido como un proceso cuasi-secreto, del que podían participar las empresas y cámaras patronales, pero al que no tenían acceso los sindicatos ni otras organizaciones de la sociedad civil…​ Sus documentos y decisiones eran inaccesibles aún para los parlamentarios de los países americanos. ​

Caída

Fue ahí en un colmado Teatro Auditórium, donde en 2005 el entonces presidente estadounidense George W. Bush recibió un rechazo rotundo a su proyecto de Área de Libre Comercio para las Américas, cientos de dirigentes y militantes sociales, sindicales y políticos de Argentina y el mundo se reunieron para conmemorar la gesta popular que frenó aquella avanzada neoliberal.

Fue ahí donde … Dijimos no a la entrega, no a la dependencia, no al modelo que quería convertir a nuestra América en el patio trasero del poder económico.”

MEMORIA

En un acto recién a los 20 años de conmemorar este evento, el embajador de Cuba, Jorge Martí, afirmó:

“Como aquel momento, el que vivimos hoy es peligroso y complejo, se produce una militarización para llevar ideas de intromisión para entrar por la fuerza en los países de la región.”

Acto seguido, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dirigió un mensaje grabado destacando el rol de Fidel Castro y su liderazgo regional. También enviaron sus saludos el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el ministro de Trabajo del Uruguay, Juan Castillo.

Posteriormente, se dirigieron a los presentes los referentes de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, la Madre de Plaza de Mayo Irene Molinari y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA, valoró que “hoy Mar del Plata sea escenario de un hito histórico como lo fue hace 20 años el grito de victoria que sigue retumbando y hoy es un grito de resistencia”, y agregó:

“Así como le dijimos No a Bush en la Cumbre de los Pueblos del No al ALCA, hoy también decimos fuera Trump, no queremos ningún tipo de vasallaje.”

Vale referir la crónica citada en; https://raicesdigital.com/a-20-anos-del-no-al-alca-mar-del-plata-vuelve-a-ser-simbolo-de-integracion-de-los-pueblos/

Porque considero que un pueblo con memoria, hace mejor su historia.

¿UNA PRESIDENCIA ASEDIADA?

No puedo tener memoria sin advertir lo que hoy día hace la historia de México, la Nación esta asediada por un patrón de presión del que llamo aquí el “agente naranja” léase Donald Trump, por su devastación al interior de su país con el paro gubernamental por casi 40 días y el exterior abusando acribillando extrajudicialmente embarcaciones ligeras, lo mismo en el Caribe que en el Pacifico mexicano, haciendo operar las viejas estrategias de la CIA para intimidar a su vecino al sur operando tenazas de estrategia mediática que va del sombrero de Salinas Priego, el alarido de Lili Téllez demandando intervención norteamericana en México, sumado al invento de la marcha del próximo 15 de la auto negada por el administrador de la generación Z.

Agregue usted a la lamentable muerte del presidente Carlos Manzo y la ejecución ipso facto de su ejecutor, para romper todo seguimiento al caso, si no es una orquestación, ¿qué es?

Cierro con lo que me indigna de mayor manera, el mostrar en video a la presidenta de la nación acosada físicamente por un individuo drogado como se dice estaba el asesino de Manzo, y refiriendo sarcásticamente por medios adversos a ella ¿Dónde está la seguridad?

LA SEGURIDAD A NUESTRA PRESIDENCIA Y A NUESTRA PRESIDENTA, SE LA DAREMOS COMO PUEBLO… QUE NO HAY DUDA.