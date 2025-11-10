Chihuahua no se rinde: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla, fue cuestionado respecto a la marcha de su Partido Acción Nacional, realizada el domingo en la capital, donde destacó el mensaje fue claro: “Chihuahua no se rinde y defenderán el partido con uñas y dientes”.

Bonilla manifestó que la presencia de los militantes por las calles de Chihuahua fue un símbolo de unidad en todo terreno.

Además, agregó que es una renovación con miras claras al futuro, donde defenderán a Chihuahua con uñas y dientes.

Fue el domingo 9 de noviembre cuando la gobernadora Maru Campos encabezó una marcha por el relanzamiento de Acción Nacional, donde mas de 20 mil militantes se sumaron para recorrer lugares emblemáticos del PAN en la Capital, finalizando con un mitin en Plaza de Armas.