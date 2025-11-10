Marco Bonilla, el alcalde mejor evaluado de México

De acuerdo con la evaluación del mes de noviembre de la encuesta nacional RUBRUM, el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, encabeza los primeros lugares de aprobación ciudadana en las categorías de “Trabajo y desempeño”, “Servicios públicos” y “Cercanía”.

En cuanto a “Trabajo y desempeño”, Bonilla obtuvo el primer lugar con una calificación de 7.70, mientras que en la categoría de “Servicios públicos”, también encabezó las preferencias con una calificación de 6.80.

Asimismo, en la categoría de “Cercanía”, Marco Bonilla alcanzó el primer lugar con una calificación de 7.25, mientras que en “Percepción de seguridad”, la capital chihuahuense se ubica en segundo lugar a nivel nacional con una calificación de 6.5, solo superado por la ciudad de Saltillo.

RUBRUM, genera encuestas de manera aleatoria a población de todo el país mediante llamadas telefónicas, para conocer su aprobación, y esta edición se centra en evaluar a las 31 ciudades capitales de todo el país.