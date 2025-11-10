“Un espacio para lactar con amor”: Mujeres disfrutan del lactario móvil durante Cuulinaria

Con el objetivo de garantizar espacios dignos, seguros y cómodos para las madres lactantes, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), instaló un lactario móvil durante el evento gastronómico Cuulinaria, que reunió a miles de familias chihuahuenses en un ambiente de convivencia y esparcimiento.

Este espacio permitió que madres y sus bebés pudieran alimentarse, descansar y atender sus necesidades en un entorno limpio, privado y climatizado, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal por fomentar la lactancia materna como un acto natural, saludable y de amor.

Durante los dos días del evento, decenas de mujeres aprovecharon este servicio, expresando su agradecimiento por contar con un lugar diseñado especialmente para ellas y sus bebés.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las políticas públicas que promueven la salud y los derechos de las mujeres. Recuerda, que puedes llevar el lactario móvil a tu evento, para más información marca al 072 extensión 2604 en un horario de 8:00 am a 3:00 pm.