No habrá adornos por aniversario de la Revolución; solo desfile y acto cívico

El Gobierno del Estado descartó colocar adornos con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en los edificios públicos, y precisó que únicamente se realizará el desfile conmemorativo el próximo 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, con la participación de contingentes educativos.

Además, diputados y secretarios de gobierno confirmaron que asistirán al acto cívico y sesión solemne del congreso local en Cuchillo Parado, sitio reconocido como la cuna del movimiento revolucionario en Chihuahua.

Por su parte, el Gobierno Municipal informó que no está previsto decorar la ciudad por la fecha histórica, ya que nunca se ha realizado esta práctica en años anteriores.

Finalmente, las autoridades recordaron que el día 17 de noviembre será considerado como festivo y el día 20 será trabajado normal igual que el año anterior.

Cabe recordar que fue 14 de noviembre de 1910 en Cuchillo Parado, donde Toribio Ortega Ramírez y un grupo de sesenta hombres decidieron alzarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Adelantándose así al llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, que había convocado al levantamiento para el 20 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la historia marca como la fecha exacta de la conmemoración el 20 de noviembre.