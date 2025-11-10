Sería un honor gobernar Chihuahua: Loya

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, expresó que para él, como para cualquier chihuahuense, sería un honor gobernar el estado, aunque aclaró que por ahora su prioridad está centrada en fortalecer las acciones de seguridad y consolidar los proyectos a su cargo.

Loya subrayó que actualmente su compromiso es dar resultados desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con especial énfasis en la operación y expansión de la Plataforma Centinela, considerada una de las herramientas tecnológicas más importantes para el combate a la delincuencia en la entidad.

El funcionario también respaldó el mensaje emitido el domingo por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien destacó que la competitividad y los resultados serán los principales criterios para definir a los perfiles que busquen contender por cargos de elección popular, incluyendo la gubernatura.

“Lo que ha señalado la gobernadora es muy claro: en Chihuahua las oportunidades se ganan con trabajo, con resultados y con compromiso con la ciudadanía”, puntualizó Loya Chávez.