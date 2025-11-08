Presenta Mario Vazquez informe de actividades

Con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía, el Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, presentó este sábado su Primer Informe de Trabajo ante más de 2 mil personas que desde distintas regiones del estado se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

El evento contó con la presencia de la Gobernadora Maru Campos Galván y del Coordinador de los Senadores del PAN, Ricardo Anaya, quienes reconocieron el trabajo y compromiso del legislador con las causas de Chihuahua.

Durante su mensaje, Vázquez destacó que su cercanía con la gente le ha permitido transformar las necesidades de los chihuahuenses en acciones concretas, pues la defensa de Chihuahua es una obligación irrenunciable.

Así, detalló que su trabajo resumido en 27 iniciativas, 8 de ellas a título personal y 19 en conjunto con sus compañeros senadores del PAN, se han centrado en buscar que a Chihuahua se le dé lo que merece, mediante el impulso al desarrollo del campo, la inversión en infraestructura y una mejor distribución de los recursos federales, por mencionar algunos temas.

También promovió 8 proposiciones, todas enfocadas en la defensa de los intereses de Chihuahua y participó en 42 ocasiones en tribuna levantando la voz por el estado y su gente.

Entre los temas más relevantes que ha impulsado se encuentra la solicitud de presupuesto 2025 para el mantenimiento de las carreteras federales, así como la petición para que Chihuahua sea incluido en el Programa Nacional de Infraestructura, lo que permitirá mejorar la conectividad y la competitividad del estado. También promovió la declaratoria de emergencia nacional por la sequía y la solicitud de recursos extraordinarios para atender sus efectos en el campo.

Una de sus propuestas más destacadas es la Iniciativa de la Soberanía del Agua, con la que busca garantizar el acceso al recurso para fines agrícolas y humanos, proteger las presas de Chihuahua y blindar la producción del estado. Asimismo, presentó una iniciativa para regionalizar la sanidad animal, con el objetivo de agilizar la respuesta ante emergencias como la del gusano barrenador, fortalecer la cooperación entre la federación, los estados y los productores, y realizar campañas regionales más efectivas.

En materia de seguridad, Vázquez propuso que los fondos federales lleguen directamente a los municipios, con criterios de distribución justa, fortalecimiento a las policías locales y total transparencia en el manejo de los recursos. También ha defendido una distribución equitativa de los recursos federales para garantizar que todas las regiones del estado tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Cabe destacar que el Primer Informe de Trabajo del senador Mario Vázquez fue entregado este viernes en el Senado de la República, y en los tiempos legales se han visitado los diversos municipios para llevar hasta los hogares de las y los chihuahuenses los resultados de este año de defensa de Chihuahua y cercanía con la gente.