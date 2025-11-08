Hoy inicia Cuulinaria, Municipio reitera operativo vial para mayor movilidad.

Estará prohibido estacionarse sobre Prolongación Teófilo Borunda, habrá cinco estacionamientos autorizados.

Llega el gran día del Cuulinaria, el Festival del Buen Comer, evento del Gobierno Municipal y celebración gastronómica más grande de la ciudad, en las instalaciones de Parque El Reliz, donde se reitera el operativo vial y de estacionamientos para los visitantes a fin de garantizar un acceso ordenado y eficiente.

Para facilitar la llegada y evitar congestionamientos, se habilitaron estacionamientos oficiales en los siguientes puntos: El Encino, Parque El Rejón, El Reliz, Universidad La Salle, CANACO y Smart. En los últimos tres, se dispondrá de rutas de transporte continuo para apoyar el traslado al recinto.

Se invita a todas y todos los asistentes a planear su llegada con anticipación, hacer uso de los estacionamientos oficiales y, en la medida de lo posible, optar por vehículo compartido o plataformas de transporte, a fin de agilizar la movilidad en la zona.