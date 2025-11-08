Convive regidora Isela Martínez con niñas y niños de la primaria Luis Urías Belderráin

En el marco de la Semana de Participación Ciudadana, la regidora Isela Martínez Díaz asistió al Rally de Participación Ciudadana, celebrado en la primaria Luis Urías Belderráin, durante el cual convivió con alumnas y alumnos de esta institución para conversar sobre la importancia de que las y los ciudadanos participen en la toma de decisiones del gobierno municipal para mejorar su entorno.

La Regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, conversó con las y los niños sobre el trabajo que las y los regidores que conforman dicha comisión realizan, así como sobre los diferentes mecanismos que existen en el municipio para que la ciudadanía participe de forma activa, proponga, vigile y sea parte de la vida pública de su comunidad.

Asimismo, Martínez Díaz destacó que tanto la educación, como la participación ciudadana son áreas muy importantes dentro del gobierno del Alcalde Marco Bonilla Mendoza, ya que la formación de las niñas, niños y adolescentes, aunado a una comunidad activa, contribuyen a seguir haciendo de Chihuahua una ciudad de prosperidad y oportunidades.

Por otro lado, la Regidora explicó que el Rally de la Participación Ciudadana tiene como objetivo fomentar la apropiación del espacio público y la comprensión de los derechos cívicos desde edades tempranas para promover la formación de ciudadanos comprometidos a través de juegos, retos y dinámicas.

Durante este rally se instalaron diversas estaciones, cada una con la intervención de dependencias, en las cuales se realizaron diversas dinámicas. Participaron la Coordinación de Participación Ciudadana, DIF Municipal, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y el Instituto Estatal Electoral.

Cabe destacar que este rally se lleva a cabo dentro de las actividades de la Semana de Participación Ciudadana, misma que tiene como fin el fortalecer la cultura democrática en el Municipio de Chihuahua mediante actividades formativas, artísticas y comunitarias que acerquen a la ciudadanía, especialmente a niñas, niños, jóvenes y vecinos, a los mecanismos de participación establecidos en el reglamento municipal.

Finalmente, la regidora Isela Martínez expresó la importancia de este tipo de acciones para llegar a la población más joven de Chihuahua y que conozcan todas las formas en las que pueden contribuir a mejorar tanto su calidad de vida, como la de su