Reubica Municipio árboles en zona de construcción del paso superior Fuerza Aérea y carretera Aldama

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, retiró y trasplantó con éxito un total de 51 árboles que se encontraban sobre la zona de construcción del paso superior en carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea, a fin de cuidar el ecosistema reubicándolos en el perímetro del relleno sanitario.

Con esta acción se garantiza la viabilidad del proyecto de infraestructura que se construye en esta zona, el cual traerá grandes beneficios para las familias que transitan diariamente por estas vialidades.

Es de recordar que acciones similares se realizaron en la vialidad Los Nogales en donde se replantaron 107 árboles sobre esa misma vialidad y otros tantos trasladados a parques cercanos a solicitud de vecinos, con el objetivo de mantener la presencia de áreas verdes en el sector.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar por una ciudad con mayor movilidad y áreas verdes que protejan el medio ambiente, y con ello, elevar la calidad de vida de los ciudadanos.