¡A conducir a gusto! Inaugura Marco Bonilla pavimentación en cuatro calles de la colonia Revolución.

Contarán más de mil vecinos con calles duraderas hechas de concreto hidráulico con instalación de tomas de agua domiciliarias, pintura y señalización.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias chihuahuenses, el alcalde Marco Bonilla inauguró la pavimentación de cuatro calles en la colonia Revolución, que ahora cuentan con concreto hidráulico, tomas domiciliarias nuevas, pintura y señalización.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que esta obra mejora la forma en que las familias viven y se desplazan, al sustituir calles de tierra por vialidades seguras y duraderas.

“Me da mucho gusto estar en esta calle que antes era de tierra y ahora es de pavimento, porque en Chihuahua quiero que ustedes cuenten con las mejores calles que se merecen”, expresó Bonilla.

La pavimentación, en beneficio de más de 1150 personas, se realizó con concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor, lo que garantiza mayor durabilidad y reduce costos de mantenimiento a futuro. Además, se renovaron tomas domiciliarias de drenaje y agua potable, evitando que se reabra la superficie en los próximos años, esto con una inversión cercana a los 13 millones de pesos.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que también se aplicó pintura en guarniciones y pasos peatonales, y se colocó nueva señalización vial para mayor seguridad de peatones y automovilistas.

La inversión por calle fue:

• Río Conchos: 1,215 m², con 1.6 millones de pesos

• Sierra Tarahumara: 1,200 m², con 1.5 millones de pesos

• Ciudad Cuauhtémoc: 833 m², con 1.2 millones de pesos

• Tierra y Libertad: 4,900 m², con 6.9 millones de pesos

Por su parte, la vecina y gestora con el Gobierno Municipal, Verónica Rodríguez agradeció la obra que esperaban desde hace 40 años. “Ahora sí da gusto salir a la calle; los niños juegan tranquilos y los adultos mayores caminan con libertad. Gracias al Alcalde, al Gobierno Municipal y a la diputada Nancy Frías por hacerlo posible.”

Finalmente, la diputada Nancy Frías, del Distrito 12, reconoció que el trabajo conjunto entre el Municipio, el Congreso y la ciudadanía fue clave para concretar este proyecto.

Con estas obras, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de seguir trabajando en pro de las familias chihuahuenses, con calles más seguras, limpias y duraderas para todas y todos.