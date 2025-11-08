Aquí volverá a ganar el PAN: Ricardo Anaya

El coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya, reiteró que, en Chihuahua volverá a ganar el PAN en el 2027, esto durante su mensaje en el informe de actividades de su compañero Mario Vazquez.

Anaya destacó que la mandataria tiene un gran futuro político, aunque evitó confirmarla como aspirante.

“A la gobernadora le vemos todo el futuro del mundo porque ha hecho un gran trabajo y es una mujer muy querida en todo el país, dentro y fuera de Acción Nacional”, expresó.

Finalmente, destacó que la valentía de Chihuahua se reflejará en las próximas elecciones como hasta hoy, pues dijo, Chihuahua es Acción Nacional.