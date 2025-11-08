Exhorta SSPE a canjear licencias retenidas por juguetes en el programa “Juguetón”

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de Justicia Cívica, dio a conocer que actualmente existen 762 licencias retenidas, por causa de conducción en estado de ebriedad, por lo que, se exhorta a la ciudadanía a participar en el programa “Juguetón”.

El cual tiene por objetivo, recaudar juguetes a cambio de liberar las licencias, para ser entregados a niñas y niños en situación vulnerable.

El programa “Juguetón”, fue anunciado para permanecer activo durante los meses de noviembre y diciembre, lapso en el que, aquellos ciudadanos que tengan su documento retenido, podrán liberarlo a cambio de llevar juguetes a las instalaciones de la Subsecretaría de Movilidad.

Actualmente, se han recaudado alrededor de 100 juguetes.Las licencias con retención por primer grado de ebriedad, se podrán liberar con un juguete de niño y uno de niña, mientras que, las de segundo grado, por dos de niño y dos de niña, asimismo, las retenidas en procedimiento jurídico, por tres de niño y tres de niña.

Las retenidas en tercer grado, deberán realizar el protocolo correspondiente que indique Justicia Cívica.Los juguetes acumulados, en años anteriores, han sido regalados a niñas y niños en casas, hogares, colonias vulnerables y hospitales, con el objetivo de que esas infancias puedan tener una feliz navidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad pública enfocada en obtener una movilidad más segura, y que es impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, quien aseveró que “con seguridad, damos resultados”.