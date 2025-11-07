Más de 600 servicios de salud para perros y gatos brindó Municipio en colonia Bellavista

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, acercó a la colonia Bellavista servicios gratuitos para mascotas, pues fueron 644 atenciones entre vacunas antirrábicas, desparasitaciones y cartillas de vacunación y registros municipales de animales de compañía.

Desde muy temprana hora, familias acompañadas de sus perros y gatos acudieron para aprovechar estos servicios, a la par de la entrega de plantas nativas “lenguas de suegra” y “lavandas”.

Algunos vecinos agradecieron esta jornada: “nos ayudan mucho trayendo estos servicios hasta acá; así podemos vacunar y registrar a nuestros perritos sin gastar, y además es aquí cerquita de la casa”, expresó una vecina de Bellavista.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar los servicios a las colonias de Chihuahua Capital, fortaleciendo la salud pública y fomentando la tenencia responsable y el bienestar animal.