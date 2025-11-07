Caso Corral y Fuentes Vélez seguirá en Chihuahua: Valenzuela

El fiscal anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, descartó que la Federación pueda atraer la investigación por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos atribuida al exgobernador Javier Corral Jurado y al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, al reiterar que se trata de un delito del fuero común cuya competencia corresponde exclusivamente a Chihuahua.

En entrevista, Valenzuela Holguín enfatizó que el proceso “está y estará en Chihuahua”, y recordó que los tribunales federales han confirmado la competencia estatal en todos los recursos y amparos promovidos por los implicados desde que se emitieron las órdenes de aprehensión.

El fiscal detalló que, además de las órdenes vigentes, se mantienen activas fichas rojas de búsqueda internacional, alertas migratorias y aseguramientos de bienes y cuentas relacionados con la causa penal.

“Este asunto pertenece al ámbito local; no existe fundamento jurídico para que sea atraído por la Federación”, subrayó, al advertir que un intento de ese tipo representaría una intromisión en la soberanía estatal.

Valenzuela Holguín concluyó que la investigación se sostiene en pruebas sólidas y en los elementos que configuran el delito de peculado agravado, reafirmando el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción para recuperar los recursos desviados al erario.