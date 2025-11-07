Reparará JMAS línea de agua potable en cruce de Ortiz Mena y Antonio de Montes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua informó que este sábado 8 de noviembre, será reparada una línea de conducción de agua potable de 12 pulgadas de diámetro, a la altura del cruce del bulevar Ortiz Mena y calle Antonio de Montes.

Las maniobras inician a partir de las 8 de la mañana y concluyen alrededor de las 4 de la tarde, en los carriles de alta velocidad lateral y de baja velocidad central del Ortiz Mena, en sentido sur-norte.

Personal técnico del organismo operador dará celeridad a la obra para terminarla en el menor tiempo posible y conforme a lo programado, con el propósito de minimizar el impacto en la movilidad vehicular.

JMAS Chihuahua hace un llamado a los conductores a respetar los señalamientos colocados en el área, pues el objetivo de las acciones es brindar un mejor servicio de agua potable a los habitantes del sector.