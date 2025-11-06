Sigue estos consejos para disfrutar al máximo de Cuulinaria.

A unos días de vivir Cuulinaria 2025, el Festival del Buen Comer, el Gobierno Municipal invita a las y los asistentes a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para disfrutar de una gran experiencia gastronómica, segura y ordenada para todas las familias chihuahuenses.

Miles de personas se darán cita para degustar lo mejor de la gastronomía local, por lo que se han preparado acciones especiales de movilidad y seguridad. Para que la visita sea cómoda y agradable, compartimos estos consejos:

Cinco consejos para disfrutar Cuulinaria

Llega con tiempo. Evita el tráfico y disfruta tu entrada sin contratiempos. Anticipa tu llegada para aprovechar cada momento del festival. Usa Uber o Taxi. Una opción práctica, rápida y segura para llegar sin preocuparte por estacionamiento. Haz carpool con amigos o familia. Compartir vehículo ayuda a disminuir el tráfico y facilita el acceso para todas las personas. Utiliza los estacionamientos oficiales. Para tu comodidad y seguridad, estaciona tu vehículo únicamente en los espacios autorizados: Parque El Encino, El Rejón, El Reliz, ULSA, CANACO y Smart Politécnico. No olvides que tendremos servicio de transporte Respeta los señalamientos y al staff del Operativo Vial. Sigue las indicaciones del personal y la señalización del evento para mantener un flujo seguro y ordenado.

Es importante recordar que no está permitido estacionarse sobre la Teófilo Borunda, ya que habrá sanciones y grúas en apoyo al orden vial de la zona del evento.

El Gobierno Municipal invita a ser parte de este evento que celebra el sabor, el talento culinario local y la convivencia familiar. ¡Disfruta y vive Cuulinaria de manera responsable!