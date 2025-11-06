Este es el asesino del alcalde de Uruapan, según la Fiscalía de Michoacán; tenía 17 años.

Proceso

A cinco días de la ejecución del político Carlos Manzo, el autor del crimen fue identificado por sus familiares como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Un joven de 17 años fue el autor del asesinato de un alcalde del estado de Michoacán, en el occidente de México, que ha conmocionado al país y desatado protestas en esa región, anunciaron el jueves las autoridades.

A cinco días de la ejecución del político Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el autor del crimen fue identificado por sus familiares como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y originario de Paracho, Michoacán.

Manzo, de 40 años, murió la noche del sábado en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que le realizó un pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. El agresor falleció en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.

Torres Piña expresó en conferencia de prensa que de acuerdo con los estudios se determinó que el atacante tenía “adicciones a la metanfetamina”, lo que fue ratificado por sus familiares quienes reclamaron el cuerpo del joven.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades de Michoacán permitieron determinar que en el letal ataque a Manzo participaron “más de dos personas” y que el homicidio está relacionado con “el crimen organizado”, indicó el fiscal estatal.

En los últimos tres años han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, donde ha recrudecido la violencia por la pugna que mantienen varias organizaciones criminales por el control de la región. En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

Manzo contaba desde diciembre de 2024 —tres meses después de asumir el cargo— con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.

La identificación del agresor se produjo un día después de que la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, asumió como presidenta municipal de Uruapan en reemplazo de su esposo asesinado.

La muerte de Manzo desató protestas en los últimos días en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.