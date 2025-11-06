Prepara Gobierno Municipal plan invernal 2025-2026 para proteger a las familias ante bajas temperaturas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, en la cual se presentó y aprobó el Programa Especial de Temporada Invernal 2025-2026, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del frío mediante acciones coordinadas de prevención, atención y recuperación.

Durante la sesión, encabezada por el secretario del H. Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, se destacó la importancia de anticiparse a los pronósticos de bajas temperaturas y posibles contingencias invernales, que para esta temporada prevén hasta 48 frentes fríos en la región, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El programa establece una estrategia integral con cuatro fases de actuación; prevención, preparación, auxilio y recuperación que permitirán reforzar la capacidad de respuesta institucional ante fenómenos como heladas, nevadas, inversión térmica y afectaciones por bajas temperaturas.

Entre las acciones más relevantes destacan:

Identificación de zonas de riesgo y población vulnerable

Revisión y habilitación de albergues temporales

Operativos preventivos y brigadas de rescate

Campañas de difusión con medidas preventivas y números de emergencia

Coordinación permanente con instancias estatales, federales y organizaciones civiles

El Consejo reafirmó que la colaboración entre dependencias como Protección Civil Estatal, DIF Municipal, Cruz Roja, Bomberos, Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, permitirá atender oportunamente a los grupos más vulnerables y garantizar la operación de los servicios básicos durante la temporada.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, así como a seguir las recomendaciones preventivas ante el descenso de temperaturas, como evitar el uso de anafres o carbón en espacios cerrados, revisar instalaciones de gas y calefacción, y proteger a menores y adultos mayores del frío extremo.

Con la aprobación de este programa, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la prevención y salvaguarda de la ciudadanía, fortaleciendo la preparación institucional ante los desafíos climáticos de la próxima temporada invernal.