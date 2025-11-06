Supervisa Bonilla mantenimiento de los parques Aventura y El Palomar

Con el propósito de garantizar que las familias chihuahuenses cuenten con espacios públicos limpios, seguros y en óptimas condiciones, el alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión por los parques Aventura, ubicado en la avenida La Cantera, y El Palomar.

Durante la visita, el edil verificó el estado de las áreas verdes, sanitarios, juegos infantiles e iluminación, y realizó observaciones que fueron atendidas por el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín.

En el Parque Aventura, se llevaron a cabo diversas acciones de mantenimiento, entre ellas la reparación de líneas de agua, aspersores de riego, 13 reflectores y sanitarios, además de la remodelación de juegos infantiles y limpieza general.

Por su parte, el Parque El Palomar presentó un estado óptimo gracias a las labores de conservación que realiza de manera periódica el personal municipal.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de mantener en buen estado los parques y áreas recreativas de la ciudad, promoviendo espacios donde las y los chihuahuenses puedan convivir, ejercitarse y disfrutar del aire libre en familia