Con lleno total, se realiza audiencia sobre la Reforma Electoral en Chihuahua

Con un lleno total en el Museo Semilla, se llevó a cabo la audiencia pública sobre la Reforma Electoral en la capital del estado, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Durante el evento, la gobernadora Maru Campos destacó la importancia de construir consensos entre las entidades federativas para fortalecer la República.

“Toda reforma electoral que aspire a fortalecer la República debe construirse con el consenso de las entidades federativas. La mayoría de los avances en el largo proceso de democratización del país han nacido de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba, nunca como una imposición desde el centro autoritario”, expresó.

Previo al inicio de la audiencia, tanto Campos Galván como Cárdenas Batel emitieron mensajes enfocados en la necesidad de fortalecer la democracia y el federalismo mediante un diálogo abierto y plural.

La mandataria estatal aseguró que Chihuahua continuará siendo aliado del cambio en favor de la República federal.

“En ejercicio de nuestra soberanía, impulsaremos los ajustes necesarios en nuestra legislación electoral local para armonizarla con la reforma federal, siempre dentro del marco de la libertad configurativa que reconoce el artículo 116 constitucional. Esa libertad nunca debe entenderse como aislamiento ni regionalismo, sino como la posibilidad de adaptar la norma federal a nuestra propia realidad ciudadana”, remarcó la gobernadora.