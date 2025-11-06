Diputada de Morena destaca importancia de la consulta nacional sobre reforma electoral

La diputada por Morena, María Antonieta Pérez, consideró que la consulta nacional impulsada por la presidenta de la República, y encabezada hoy por Pablo Gómez, representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema electoral del país.

La legisladora explicó que en este ejercicio que hoy se realiza en Chihuahua, participarán la gobernadora del estado, especialistas, académicos y representantes políticos, con el objetivo de recabar información, puntos de vista, debates y conclusiones que contribuyan a mejorar el marco electoral.

Entre los temas que se abordarán se encuentran la organización de las elecciones, la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y el polémico tema de los diputados plurinominales.

“Se analizará si deben mantenerse bajo el esquema actual de listas de partidos o si podrían asignarse a los primeros candidatos que no resulten ganadores en las urnas. Incluso se evaluará la posibilidad de eliminarlos mediante un proceso de consulta ciudadana”, precisó Pérez.

Añadió que se trata de un ejercicio democrático muy interesante, ya que México no puede quedarse rezagado en una materia tan importante como la reforma electoral.

“Esta reforma no se ha actualizado en mucho tiempo y es momento de hacerlo por el bien de la ciudadanía. Cada vez más, la gente exige representantes populares que realmente provengan de los territorios, que defiendan las causas sociales y ayuden a resolver problemas, y no que se conviertan en figuras decorativas, como ocurre con muchos plurinominales”, expresó la diputada.