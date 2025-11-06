Participan niñas, niños y Municipio en reforestación de parque de la colonia Alamedas

Las niñas y niños de la escuela Primaria Jesús Reyes Heroles, plantaron junto con personal del Gobierno Municipal y vecinos del sector Alamedas, 20 árboles de especies como encino siempre verde y palo verde en el parque Rafael Muñoz.

Las y los participantes se comprometieron con gran entusiasmo a cuidar y proteger los arbolitos que ahora tienen nuevo hogar; cabe mencionar que esta reforestación estuvo inspeccionada por Bartola, perrita supervisora de parques, quien convivió con las y los pequeños estudiantes.

Por su parte, la señora Gloria Alicia Sánchez Mancha, agradeció al Gobierno Municipal y al alcalde Marco Bonilla, por la atención que se les brinda en su colonia ya que los parques están siempre muy bien atendidos, las calles iluminadas con lámparas LED y el camión de basura siempre pasa puntual.