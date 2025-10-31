Inspectores de Obra del Gobierno Municipal han atendido más de 11 mil reportes durante 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, han atendido más de 11 mil reportes y denuncias relacionadas con construcciones por parte del personal del departamento de Inspectores de Obra, con el objetivo de garantizar el orden urbano, la seguridad y el cumplimiento de la normativa en materia de desarrollo urbano.

De acuerdo con el reporte, se realizaron 11 mil 622 atenciones correspondientes a diversas incidencias como falta de bardas de colindancia, construcción en vía pública, uso indebido de suelo, apertura de zanjas, escurrimientos y filtraciones, entre otras.

Además, el área emitió 361 dictámenes y placas de aforo, procedió a la clausura de 678 obras que incumplían con la reglamentación vigente, y registró 114 sanciones a inspectores derivadas de procesos internos de revisión, con el propósito de mantener la transparencia y eficiencia en la atención ciudadana.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el orden urbano y la seguridad de las familias chihuahuenses, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad relacionada con construcciones a través del 072 en las extensiones 6044 y 6023, o bien visitarnos en la calle Camino a la presa Chuvíscar número 1108 Colonia Campesina nueva.