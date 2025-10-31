HomeLocalInspectores de Obra del Gobierno Municipal han atendido más de 11 mil reportes durante 2025
Inspectores de Obra del Gobierno Municipal han atendido más de 11 mil reportes durante 2025

Michelle Mtz

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, han atendido más de 11 mil reportes y denuncias relacionadas con construcciones por parte del personal del departamento de Inspectores de Obra, con el objetivo de garantizar el orden urbano, la seguridad y el cumplimiento de la normativa en materia de desarrollo urbano.

De acuerdo con el reporte, se realizaron 11 mil 622 atenciones correspondientes a diversas incidencias como falta de bardas de colindancia, construcción en vía pública, uso indebido de suelo, apertura de zanjas, escurrimientos y filtraciones, entre otras.

Además, el área emitió 361 dictámenes y placas de aforo, procedió a la clausura de 678 obras que incumplían con la reglamentación vigente, y registró 114 sanciones a inspectores derivadas de procesos internos de revisión, con el propósito de mantener la transparencia y eficiencia en la atención ciudadana.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el orden urbano y la seguridad de las familias chihuahuenses, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad relacionada con construcciones a través del 072 en las extensiones 6044 y 6023, o bien visitarnos en la calle Camino a la presa Chuvíscar número 1108 Colonia Campesina nueva.

