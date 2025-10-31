Elimina Congreso cobros de replaqueo y accesorios para UBER y Didi

Por iniciativa del Diputado local Oscar Avitia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad eliminar los cobros de replaqueo y accesorios para todas las personas trabajadoras dando de plataformas digitales de transporte.

“Se trata de una medida que busca facilitar el trabajo de quienes brindan este servicio, al mismo tiempo de contribuir con el derecho a la movilidad de los ciudadanos.”, indicó.

Avitia Arellanes celebró el consenso logrado ante la propuesta de Morena: “me parece muy importante que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso estén de acuerdo con la medida”.

Luego de la votación le corresponde a la administración estatal eliminar estos conceptos en el paquete económico para que durante el 2026 la medida surta efecto.

“Consideramos que Gobierno del Estado no tendrá problemas en eliminar esta medida, toda vez que su partido en el Congreso estuvo de acuerdo”, concluyó el diputado.