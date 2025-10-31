Maru Campos refrenda compromiso con los chihuahuenses en la defensa del agua

La gobernadora Maru Campos reafirmó su compromiso con las y los chihuahuenses, en el acuerdo de proteger y garantizar el uso del agua, recurso que pertenece legítimamente a la ciudadanía.

En plática con representantes de medios de comunicación, la mandataria estatal destacó que continuará trabajando de manera estrecha y coordinada con el Gobierno Federal, para atender este y todos los temas que impactan a los habitantes de la entidad.

Precisó que mantiene comunicación constante con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas al tema del adeudo de agua con Estados Unidos, siempre privilegiando los intereses y derechos de Chihuahua.