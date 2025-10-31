Nancy “La China” Frías anuncia su Primer Informe de Resultados: “Aquí no paramos”

La diputada local por el Distrito 12, Nancy “La China” Frías, invita a la ciudadanía a su Primer Informe de Resultados, que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de noviembre a las 16:30 horas, en un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y cercanía con la gente. El evento se desarrollará en el parque “Paseo del Real” en la Colonia Villas del Rey.

Bajo el lema “La China contigo. Aquí no paramos”, la legisladora presentará los principales avances de su primer año de trabajo legislativo y territorial, destacando las iniciativas impulsadas en el Congreso, las gestiones sociales y las acciones comunitarias que han beneficiado a miles de familias del Distrito 12.

Como parte de las actividades previas al informe, La China Frías arrancó una serie de jornadas informativas en el territorio, encabezando un mega crucero en la zona de Pistolas Meneses y un recorrido en la colonia Revolución, donde, junto con su equipo, compartió con vecinas y vecinos los logros alcanzados y reafirmó su compromiso de mantenerse cercana a la gente.

“Este informe no es solo mío, es de todas y todos los que confiaron en mí. Es el reflejo de un año de trabajo, de resultados y de un compromiso que sigue firme: servir con cercanía y no detenernos”, señaló la legisladora.

El evento contará con la presencia de autoridades estatales, municipales, representantes del Congreso del Estado, líderes comunitarios y vecinos del Distrito 12, quienes acompañarán a la diputada en este ejercicio ciudadano que reafirma su compromiso con Chihuahua.

⸻

🗓️ Datos del evento:

Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2025

Hora: 16:30 h

Lugar: Parque Paseo del Real, Parque C. de los Monarcas s/n, Villas del Rey.

Transmisión en vivo: Facebook Nancy Frías