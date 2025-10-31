Firma ICHMujeres compromiso para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) firmó un acuerdo con titulares de las dependencias y organismos empresariales, para la activación del Grupo Estatal de Empoderamiento Económico de las Mujeres (GEEEM).

El convenio tiene como objetivo impulsar acciones para la igualdad sustantiva y la autonomía económica de las mujeres, la elaboración del Plan de Trabajo anual y el manual operativo, dar seguimiento a los avances y difundir las prácticas que promuevan la igualdad sustantiva.

Raquel Bravo Osuna, titular del ICHMujeres, destacó que este grupo busca atender las causas estructurales de la desigualdad y la violencia de género.

Además de trabajar en la reducción de las brechas salariales, promoción de empleos dignos, el fortalecimiento del emprendimiento femenino y ampliar el acceso a fuentes de financiamiento.

Como parte del evento se presentó la Conferencia magistral “Análisis de las Causas de la Brecha de Ingresos entre Mujeres y Hombres en Chihuahua y Propuestas para la Acción”, por José Christian Hernández, asesor en Políticas Públicas para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género.

Al acto acudieron además Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, y coordinador General del GEEEM; Ulises Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico.

Además de Liliana Núñez Santini, titular del Comité de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y Patricia Martínez Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Chihuahua.