Firma Marco Bonilla plan de trabajo para la promoción de la salud con el COMUSAL

El alcalde Marco Bonilla, firmó con el Comité Municipal de la Salud (COMUSAL) un plan de trabajo para la promoción de la salud, durante un convivio realizado a médicos del sector público y privado para festejarlos y reconocerlos por su labor de cuidar a las familias, dentro del marco del Día del Médico

El COMUSAL es un organismo a nivel municipal, donde lo preside el Alcalde, miembros del gabinete municipal, así como médicos, sector empresarial y asociaciones civiles, para crear y analizar políticas públicas en materia de salud, y con ello, cuidar a las familias de la ciudad.

Marco Bonilla, destacó en su mensaje la importancia de la salud, ya que es lo más importante, y por ello, desde el Gobierno Municipal de Chihuahua y en el estado se ha invertido grandemente en este rubro para apostarle a la escases de medicamentos y servicios que se presenta en un panorama a nivel de todo el país.

A su vez, reconoció a todos los médicos de Chihuahua, por su amor por las familias, por lo pacientes y por su labor de preservar la salud chihuahuense, ya que es un acto de valor

“Gracias por no rendirse, y por ser unos pilares de la salud del municipio, estado y el país”, reconoció Bonilla a la par de señalar que el trabajo de la salud también es responsabilidades de todas y todos.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta, destacó que se trabaja en la creación de estrategias en la preservación de la salud en la ciudad, y este plan se evoca en trabajar desde la prevención en enfermedades que van desde virales, hasta accidentes como vehiculares, entre otros.

El director de la Región Sanitaria Chihuahua, Julio César Ortega, quien también fue parte de esta firma, señaló que la salud es más allá que consultas médicas y combatir enfermedades, es crear entornos seguros, y esta firma es un refrendo al compromiso de la salud.

Una de las metas de este plan es re certificar a Chihuahua Capital como un municipio saludable y el reflejo será en familias más seguras y sanas.