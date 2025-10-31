Disfruta el fin de semana del festival “Regreso de las Ánimas” en el Centro Histórico

El Centro Histórico de Chihuahua ya está listo para llenarse de color, arte y tradición con el festival “Regreso de las Ánimas”, organizado por el Instituto de Cultura del Municipio para conmemorar el Día de Muertos 2025.

Las instalaciones ya se encuentran montadas e invitan a chihuahuenses y visitantes a revivir las raíces mexicanas a través de un recorrido simbólico entre flores, luz y memoria.

Entre las principales atracciones destaca el “Puente de las Ánimas”, una instalación monumental sobre la avenida Independencia que forma un túnel dorado decorado con cadenas de cempasúchil, símbolo del tránsito de las almas hacia el Mictlán. En la Plaza de Armas, arcos florales rodean el kiosco y un Árbol de la Vida frente a Catedral combina arte y tradición con flores naturales y piezas artesanales.

El Museo Sebastián también se suma a la celebración con la exposición homónima “Regreso de las Ánimas”, abierta del 1 al 7 de noviembre, que incluye un altar monumental y un árbol central rodeado de tapetes florales.

Como parte de las actividades del festival, el Gobierno Municipal informó que el gran desfile del 2 de noviembre iniciará a las 6:00 p.m., con cierres viales a partir de las 4:30 de la tarde en calles cercanas a avenida Venustiano Carranza y Aldama. El recorrido culminará en Plaza de Armas, donde continuará la celebración con música, arte y color.

Todo está preparado para disfrutar de un fin de semana lleno de tradición y orgullo mexicano en el corazón de la ciudad.