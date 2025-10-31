Daniela Álvarez denunciará a Cruz Pérez Cuéllar por uso indebido de recursos y abandono de funciones.

La Presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, anunció en conferencia de prensa que se presentarán denuncias en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por la posible comisión de delitos como uso indebido de recursos públicos y abandono de funciones, luego de que asistiera a la entrega de juegos infantiles en un jardín de niños del municipio de Chihuahua.

“Como juarense, lamento mucho que Ciudad Juárez no pueda tener su tiempo y atención en un horario laboral, donde su principal función es ser alcalde de Ciudad Juárez”, expresó Daniela Álvarez.

La dirigente panista explicó que el Presidente Municipal de Juárez participó en la entrega de juegos infantiles el pasado jueves 30 de octubre, en día y horario hábil, acompañado por un regidor del Ayuntamiento de Chihuahua. Por ello, subrayó que su presencia podría considerarse abandono de funciones, pues no se conoce la existencia de una licencia para separarse temporalmente del cargo.

Además, Daniela Álvarez denunció que los juegos entregados portaban etiquetas con las iniciales de Pérez Cuéllar, lo que podría constituir un acto de promoción personal con recursos públicos.

“Anda ya en un modo descarado y se equivoca si cree que nos vamos a quedar callados, que no vamos a señalar que tiene abandonada a Ciudad Juárez por andar promociónandose en el estado con recursos de las y los juarenses”, sentenció la Presidenta del PAN Chihuahua.

Las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Técnica de Fiscalización, con el fin de que se esclarezcan los hechos y se determine el origen de los recursos utilizados en dichos apoyos.

Finalmente, Daniela Álvarez reafirmó el compromiso de Acción Nacional con la legalidad y en seguir alzando la voz por las y los juarenses.