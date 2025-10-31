Recorre alcalde Marco Bonilla zona de recarpeteo de la avenida Miguel Barragán

La tarde de ayer jueves, el alcalde Marco Bonilla y el gerente del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Oscar Derma, recorrieron la avenida Miguel Barragán, donde se trabaja en el frezado o raspado de la cinta asfáltica para una vez concluida esta etapa iniciar con la colocación del asfalto.

Desde el lunes de esta semana, la empresa contratada bajo la supervisión del CUM, inició con el raspado de la calle y el barrido del material, trabajos previos antes de la colocación del asfalto. En el recorrido el alcalde Marco Bonilla, supervisó estos trabajos y explicó que como en otras calles, se estuvo trabajando por carril para evitar el cierre total de la avenida.

El personal que labora en el lugar, estuvo haciendo reducciones de carriles de forma parcial, lo que permitió que el tráfico fluyera de manera constante, para molestar lo menos posible a los conductores que diariamente utilizan esta avenida para trasladarse a sus trabajos, hogares o escuelas.

La obra abarca ocho cuadras, desde la calle Gabriela Mistral hasta la España y está contemplada concluir el 10 de noviembre conforme al avance de la cuadrilla que trabaja mañana y tarde para terminar en el menor tiempo posible.