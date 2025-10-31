Apoya DIF Municipal a Centros de Atención Infantil para mejorar su equipamiento

El Gobierno Municipal, a través del DIF, apoyó mediante a Centros de Atención Infantil (CAIS) inscritos en el Programa de Becas, con recurso económico que pueden utilizar para equipamiento y cumplir con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas para atender la niñez chihuahuense.

En total se benefició a 53 CAIS, divididos 20 Centros de Bienestar Infantil y 33 Estancias Infantiles, con una inversión de 291 mil 500 pesos.En su mensaje, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó la importancia de impulsar acciones para fortalecer a las familias, a quienes se dedican al cuidado y desarrollo de las niñas y niños de Chihuahua.

“Sabemos que los Centros de Atención Infantil son un apoyo fundamental para las madres y padres trabajadores.

Con este equipamiento queremos reconocer su esfuerzo y ayudarlos a ofrecer espacios más seguros, cómodos y adecuados para nuestras niñas y niños”, señaló Karina Olivas.

Cabe señalar que, dentro de poco tiempo, también se realizará entrega de apoyo en especie, para que continúen operando de la mejor forma.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la primera infancia, reconociendo la labor de quienes contribuyen a su desarrollo integral.