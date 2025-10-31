Concluye con éxito la convocatoria del programa “Impulso Municipal MIPyME 2025”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, informó que concluyó la convocatoria del programa “Impulso Municipal MIPyME 2025”, superando las metas planteadas de este programa que apoya a micro, pequeñas y medianas empresas con créditos en condiciones muy preferenciales.

El programa se realizó en coordinación con Nacional Financiera (NAFIN) y FIDEAPECH, beneficiando a más de 50 empresas, con más de 100 millones de pesos entregados.

Los recursos fueron destinados a fortalecer el crecimiento de empresas de los sectores industria, comercio y servicios, mediante financiamiento para capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

El programa ofrece montos de hasta 5 millones de pesos, tasas preferenciales, plazos de hasta 60 meses, periodos de gracia y beneficios como cero comisiones por apertura y ausencia de penalizaciones por prepago.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el sector productivo y con la construcción de una economía más fuerte, competitiva y generadora de empleo en Chihuahua Capital.

La Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad continuará con iniciativas que faciliten el acceso al financiamiento y fortalezcan a las empresas que impulsan el desarrollo de la ciudad.