HomeLocalNiños de primaria muestran su talento en la feria “Genios Creadores”
Local

Niños de primaria muestran su talento en la feria “Genios Creadores”

Michelle Mtzgeniosniñosregidora

Regidoras que integran el H. Ayuntamiento de Chihuahua asistieron a la “Feria Genios Creadores” organizada por la escuela primaria “María Monárrez Ogaz” donde niñas y niños demostraron su capacidad para innovar, emprender y trabajar en equipo.


Durante el evento, el director de la institución dio la bienvenida a las regidoras invitadas quienes recorrieron los distintos stands donde los alumnos presentaron los productos que ellos mismos desarrollaron con entusiasmo y gran creatividad desde su diseño, producción, distribución y estrategias de marketing.


La regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación, compartió momentos con los pequeños expositores, escuchó sus ideas y reconoció su esfuerzo al organizar empresas escolares con estructura, funciones y objetivos definidos. “Es admirable ver cómo, desde tan pequeños, comprenden la importancia del trabajo en equipo, la responsabilidad y el valor del dinero”, expresó.


Destacó que este tipo de proyectos reflejan el espíritu de la Nueva Escuela Mexicana, que busca preparar a los estudiantes no sólo académicamente, sino también en valores, liderazgo y emprendimiento.
La regidora subrayó que bajo el liderazgo del alcalde Marco Bonilla, la administración municipal continúa fortaleciendo la educación y fomentando programas que promueven el talento y la formación integral de la niñez chihuahuense.


“En cada salón, en cada exposición, hay un sueño en construcción. Quizá entre estos pequeños genios se encuentre el futuro alcalde o alcaldesa de nuestra Chihuahua Capital”, comentó Monge con orgullo.
El evento concluyó entre aplausos, sonrisas y la satisfacción de ver cómo la creatividad, el trabajo colaborativo y la orientación docente hacen brillar a la niñez chihuahuense

Tags :geniosniñosregidora