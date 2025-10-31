Niños de primaria muestran su talento en la feria “Genios Creadores”

Regidoras que integran el H. Ayuntamiento de Chihuahua asistieron a la “Feria Genios Creadores” organizada por la escuela primaria “María Monárrez Ogaz” donde niñas y niños demostraron su capacidad para innovar, emprender y trabajar en equipo.



Durante el evento, el director de la institución dio la bienvenida a las regidoras invitadas quienes recorrieron los distintos stands donde los alumnos presentaron los productos que ellos mismos desarrollaron con entusiasmo y gran creatividad desde su diseño, producción, distribución y estrategias de marketing.



La regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación, compartió momentos con los pequeños expositores, escuchó sus ideas y reconoció su esfuerzo al organizar empresas escolares con estructura, funciones y objetivos definidos. “Es admirable ver cómo, desde tan pequeños, comprenden la importancia del trabajo en equipo, la responsabilidad y el valor del dinero”, expresó.



Destacó que este tipo de proyectos reflejan el espíritu de la Nueva Escuela Mexicana, que busca preparar a los estudiantes no sólo académicamente, sino también en valores, liderazgo y emprendimiento.

La regidora subrayó que bajo el liderazgo del alcalde Marco Bonilla, la administración municipal continúa fortaleciendo la educación y fomentando programas que promueven el talento y la formación integral de la niñez chihuahuense.



“En cada salón, en cada exposición, hay un sueño en construcción. Quizá entre estos pequeños genios se encuentre el futuro alcalde o alcaldesa de nuestra Chihuahua Capital”, comentó Monge con orgullo.

El evento concluyó entre aplausos, sonrisas y la satisfacción de ver cómo la creatividad, el trabajo colaborativo y la orientación docente hacen brillar a la niñez chihuahuense