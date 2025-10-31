Anuncian el primer Abierto Juvenil de Skateboarding en CUU

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), Juan José Abdo, anunció la realización del “Skate Park Fest”, el primer Abierto Juvenil Internacional de Skateboarding, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Metropolitano Tres Presas.

El evento es organizado por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del IMCFD, con el objetivo de impulsar la formación y desarrollo del skateboarding, fomentar la convivencia juvenil y proyectar a la ciudad como referente internacional en este deporte urbano.

El Skate Park Fest reunirá a más de 60 jóvenes de entre 9 y 17 años, provenientes de 10 países latinoamericanos, quienes competirán bajo reglas y estándares olímpicos, con jueces certificados y de amplia trayectoriaLas competencias se desarrollarán de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., e incluirán actividades complementarias como:

Talleres de aplicación de cera y pintura en tabla.

Exhibiciones de skate y clases de roller.

Eventos culturales con los DJ Tom & Collins y Mariana Bo, el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.La bolsa de premios superará los $100,000 pesos, mientras que los ganadores de la categoría Juvenil Pro (femenil y varonil) recibirán una beca anual de $10,000 mensuales, en efectivo, material deportivo y/o especie, con un valor total de $240,000 pesos.

El costo de entrada será de $100 pesos por día o $280 pesos por los tres días, y la entrada será gratuita para niñas y niños.