Moderniza Municipio alumbrado a luz LED de las colonias 3 de Mayo y Valle de la Madrid

Con una inversión de más de 1 millón 400 mil pesos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó la modernización del alumbrado público LED en las colonias Valle de la Madrid y 3 de Mayo.

En la colonia Valle de la Madrid se realizó la sustitución de 157 luminarias antiguas de vapor de sodio por nuevas luminarias LED en beneficio de mil 344 vecinos del sector.

A su vez, en la colonia 3 de Mayo se modernizaron 129 luminarias amarillas por nuevas luminarias blancas que favorecen la seguridad a más de 4 mil 922 habitantes en el sector.

Christian Medellín, director de Mantenimiento Urbano, comentó que uno de los ejes principales de la administración del alcalde Marco Bonilla es modernizar en su totalidad el alumbrado público LED de la ciudad, por ello diariamente salen cuadrillas para realizar dicha conversión.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con las y los chihuahuenses de tener una ciudad más moderna, bonita y segura.