Cruz Azul ya conoce al difícil rival que enfrentará en la Copa Intercontinental; es un grande de la Conmebol.

La Razón

Por:Diego Chávez Ortiz

La Copa Intercontinental 2025 se llevará a cabo en diciembre de este año, donde el Cruz Azul podría enfrentarse al Paris Saint-Germain si logran avanzar a la gran final.

El Cruz Azul se ganó su lugar en la Copa Intercontinental de la FIFA después de levantar el título de la Concacaf Champions Cup este año, y tras varios meses de espera, la Máquina ya conoce cuál será la final de la Copa Libertadores, de donde saldrá el rival de los Cementeros en el Derbi de las Américas.

El Derbi de las Américas enfrenta al equipo campeón de la Conmebol contra el ganador de la Concacaf y este año la final de la Libertadores se definirá entre dos equipos brasileños, el Palmeiras y el Flamengo, dos clubes grandes de Brasil y que definirán al ganador en el Estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre.

El Cruz Azul tendrá una difícil misión al enfrentar a un equipo brasileño, que son de los mejores de la Conmebol; además, necesitan la victoria para pelear por la Copa Challenger ante el Pyramids FC y después medirse ante el Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental.

¿Cuándo se llevará a cabo la Copa Intercontinental que jugará Cruz Azul?

Los campeones de cada confederación se enfrentarán en la Copa Intercontinental en diciembre de este año; Paris Saint-Germain, Pyramids FC, Cruz Azul y Palmeiras o Flamengo serán los equipos que pelearán por el título del torneo organizado por la FIFA.

Todo iniciará el miércoles 10 de diciembre cuando el Cruz Azul se mida ante el campeón de la Conmebol Libertadores, que saldrá entre los dos equipos brasileños, Palmeiras o Flamengo, clubes que son de los mejores en su país y el continente, además de tener participación en la pasada edición del Mundial de Clubes.

Después, el ganador del Derbi de las Américas se medirá ante el Pyramids FC en el partido por la Copa Challenger, el sábado 13 de diciembre, y para culminar este certamen, el vencedor del último cotejo mencionado se medirá ante el Paris Saint-Germain por el título de la Copa Intercontinental el miércoles 17 de diciembre.

Cruz Azul ya tiene su boleto asegurado para el Mundial de Clubes 2029

El Cruz Azul ha tenido un gran 2025 y lo podrían coronar con un campeonato en la Liga MX, además de llevarse varios trofeos en la Copa Intercontinental, pero el estupendo logro que consiguió la escuadra de la Máquina fue su boleto para el Mundial de Clubes de 2029.

Con su victoria en la final de la Concacaf Champions Cup, el conjunto de la capital del país logró su lugar para la Copa Intercontinental y para el nuevo torneo de la FIFA que fue un éxito este año, en donde el Cruz Azul se medirá ante escuadras de todo el mundo, en busca de la gloria.

Por otro lado, en caso de que los Cementeros logren llegar a la final de la Intercontinental ante el Paris Saint-Germain y al partido por el título en la Liga MX, la final del futbol mexicano se disputará en Navidad, como ocurrió hace algunos años con el América y Tigres, en el centenario de las Águilas.

DCO