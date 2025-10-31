México cede ante Trump: Aumentará slots en AICM y hará concesiones a cargueras de EU.

El Financiero

Aldo Munguía

El AICM reabrió espacios para que operen aerolíneas de carga internacionales en el aeropuerto, pese a decreto de AMLO que movió esas operaciones al AIFA.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a permitir que las aerolíneas de carga internacionales operen de vuelta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en horarios no saturados, reveló el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío.

Además, en breve aumentarán los slots en el mismo aeropuerto para que las aerolíneas internacionales recuperen sus horarios perdidos tras los decretos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“En cuestión de la carga, hasta donde tenemos entendido ya se le dio autorización a las cargueras internacionales y nacionales para operar del AICM en horarios no pico, en horarios en donde hay disponibilidad”, refirió Cosío a pregunta de El Financiero durante una videoconferencia de prensa realizada este jueves.

Posterior a sus afirmaciones, Cosío envió una nueva declaración a El Financiero en la que aclaró “(…) modificando mi respuesta sobre el tema del regreso de la carga aérea internacional y nacional al AICM tuve un mal entendido y no hay autorización alguna hasta el momento”, refirió el presidente del CNET a este diario.

Sin embargo, fuentes del sector confirmaron que, desde por lo menos hace un mes, tienen en sobre la mesa la promesa de las autoridades de gobierno para ampliar el número máximo de operaciones permitidas en el AICM, así como regresar los vuelos de carga en horarios de no saturación, principalmente de aerolíneas extranjeras.

El martes, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos amenazó a las aerolíneas mexicanas con no permitirles volar carga en las ‘panzas’ de sus aeronaves, esto como una respuesta a la prohibición de vuelos de carga en el AICM que está vigente desde hace un par de años debido a un decreto presidencial ordenado por el entonces ejecutivo Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Cosío, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que forma parte del CNET, fue a quien se le informó del aumento de operaciones en el principal aeropuerto del país.

Asimismo, Cosío adelantó que el AICM aumentará sus operaciones a la brevedad.

“En la cuestión del número de operaciones va a aumentar en el corto plazo para tener un poco más de capacidad, y se les están ofreciendo regresar los slots que fueron eliminados a las aerolíneas internacionales, para que ellos los puedan retomar”, agregó Cosío.

De concretarse el regreso de las operaciones cargueras al AICM en horarios nocturnos, como se hacían antes del decreto presidencial, y del aumento de slots en el principal aeropuerto del país, Sheinbaum echaría para atrás las medidas tomadas por Andrés Manuel López Obrador, quien emitió esas órdenes para dar vida al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se espera que este viernes 31 de octubre, las aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico se reúnan con la presidenta Sheinbaum, ello para buscar una solución a la cancelación de nuevos vuelos desde el AICM y AIFA hacia aeropuertos estadounidenses.

Sin embargo, lo confirmado por Cosío ya se estaba trabajando, de acuerdo con fuentes consultas por este diario, al interior de las asociaciones de aerolíneas, que desde por lo menos un mes, tienen en la mesa la promesa de las autoridades de ampliar el número máximo de operaciones permitidas en el AICM, así como el regreso de los vuelos de carga en horarios de no saturación, principalmente de aerolíneas extranjeras.

El presidente del organismo empresarial apoyó los llamados de la industria aérea al gobierno de Sheinbaum, en el sentido de revertir los dos decretos en materia aeroportuaria que están siendo utilizados por la administración de Trump para sancionar a las aerolíneas mexicanas, que no podrán abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos hasta nuevo aviso.

Siguen itinerarios

Si bien el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos revocó autorizaciones para 13 rutas desde el AICM y el AIFA, Volaris informó que sus vuelos hacia la Unión Americana continúan llevándose a cabo conforme al itinerario planeado.

Todas las rutas que la empresa opera hacia los Estados Unidos de América se mantienen activas, sin modificaciones en frecuencias ni itinerarios.

La aerolínea mantiene su conectividad con los 22 destinos en los Estados Unidos de América y continúa impulsando su estrategia comercial para ofrecer tarifas accesibles a todos los segmentos de mercado”, refirió este jueves la empresa liderada por Enrique Beltrananea.

Además, la aerolínea dijo que el volumen de carga transportado desde el AICM hacia los Estados Unidos es marginal, por lo que no afecta mayormente si las medidas del gobierno de Trump se aplican a las empresas mexicanas, que no podrían realizar vuelos mixtos, es decir, pasajeros y carga desde el AICM y el AIFA.

Actualmente no se ofrece el servicio de belly cargo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que las medidas tentativas del DOT no generan impactos operativos ni financieros relevantes. La operación de carga de la aerolínea sigue su curso sin alteraciones”, remarcó la aerolínea.

Volaris agregó que los niveles de reservación para la temporada invernal se mantienen positivos.

En tanto, Viva Aerobus informó que la cancelación de vuelos desde el AIFA y a nueve ciudades estadounidenses afectarán a miles de pasajeros nacionales e internacionales, pero al igual que Volaris, destacó que sus rutas entre ambos países continúan operando con normalidad.

Esta semana la Canaero externó su preocupación ante las órdenes emitidas por el DOT, que impactan las operaciones de aerolíneas mexicanas de pasajeros y carga.