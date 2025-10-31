HomeLocalCelebrará el Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 su 30 aniversario con 100 eventos.
Celebrará el Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 su 30 aniversario con 100 eventos.

destacadofestivalturismo de aventura
  • El Gobierno del Estado dio a conocer la convocatoria para el registro de propuestas, que tendrá vigencia del 5 de noviembre al 12 de diciembre del presente año

Para celebrar el 30 aniversario de la creación del Festival de Turismo y Aventura (FITA), la Secretaría de Turismo informó que para la edición del año entrante, se proyecta la organización de al menos 100 eventos a desarrollarse en gran parte del estado

Al dar a conocer los pormenores de la convocatoria para participar en la edición 2026, el subsecretario de Turismo, Orlando Barraza, dijo que está tendrá vigencia del 5 de noviembre al 12 de diciembre, por lo que invitó a organizadores, deportistas, instituciones y público en general a registrar sus proyectos.

El FITA Chihuahua surgió en 1997 con el propósito de atraer visitantes a Creel durante temporadas de baja afluencia turística.

Con el paso del tiempo evolucionó al pasar de tres eventos iniciales (el Ultramaratón de los Cañones, el Triatlón Cross Creel y La Onza), a una red de más de 90 actividades, distribuidas en más de la mitad del territorio estatal.

Actualmente, el FITA es único en su tipo a nivel nacional, al desarrollarse durante todo el año, lo que representa un impacto económico y social en las regiones donde se lleva a cabo.

A la fecha, el Festival reúne más de 13 disciplinas, entre las que destacan:
•⁠ ⁠Trail running, con eventos como el Ultramaratón Caballo Blanco, Ultramaratón de los Cañones y Chihuahua by UTMB
•⁠ ⁠Ciclismo de montaña, ruta y gravel, con competencias como El Chupacabras, La Onza, Reto Cusi y La Vuelta Delicias
•⁠ ⁠Carreras pedestres como el Maratón Internacional de Juárez y los 10K Namúrachi
•⁠ ⁠Rutas de vehículos todo terreno y motociclismo, cabalgatas, pesca deportiva, rallys, escalada, tiro con arco y triatlón, entre otras

Para mayor información sobre la convocatoria y el calendario de actividades, se invita a seguir las redes oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.

