Firman convenio SFP y UACH para otorgar 120 becas a trabajadores de Gobierno del Estado.

Condonarán el 100 por ciento del costo de inscripción



Con el firme propósito de fortalecer la profesionalización del servicio público, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a trabajadores del Gobierno del Estado con 120 becas.



“Un servidor público preparado transforma su entorno, mejora los procesos e incrementa la confianza en las instituciones”, expresó el titular de la SFP, Roberto Fierro Duarte.



El convenio establece que 100 becas serán para la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, y 20 para la Maestría en Administración Pública, ambas impartidas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad.

La beca será del 100 por ciento sobre el costo la inscripción de la Unidad Académica, lo único que se deberá cubrir son los conceptos de Rectoría, proceso de admisión, libros, carnet, cultural y seguro, entre otros.



Los servidores públicos interesados podrán registrarse de manera virtual en la página de la UACH, en la sección de Fichas, y tendrán como fecha límite el sábado 15 de noviembre.

Los resultados se darán a conocer el martes 18 de noviembre.



“Estos apoyos educativos son más que un beneficio académico: son una oportunidad para consolidar una administración moderna, transparente y eficaz, que refleje el sentido humano que promueve nuestra gobernadora Maru Campos”, añadió el secretario.

Por su parte, el rector de la institución académica, Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la apertura, disposición y voluntad del Gobierno del Estado, ya que este gesto refleja el trabajo en equipo entre ambas instancias.



En la firma del convenio se contó con la presencia del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien asistió como testigo de honor, en reconocimiento a la estrecha colaboración entre estas instituciones en la formación y profesionalización.



De igual manera, estuvieron presentes en la firma del convenio Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano; secretario General de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y Mario Alberto Duarte Bustillo, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.



Este acuerdo se celebró en el marco de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025.