Ustedes son quienes hacen que esta tierra produzca: Marco Bonilla a mujeres rurales.

Asistió a este evento organizado por Gobierno del Estado para reconocer el papel de ellas y su importancia para Chihuahua.

El alcalde Marco Bonilla, asistió al evento “Mujer Rural Chihuahuense” edición 2025, organizado por Gobierno del Estado, para felicitarlas por su trabajo en el campo y por la producción que es tan necesaria para todas y todos quienes habitan esta tierra.

En su mensaje, el Alcalde felicitó a las mujeres del campo para ser la fuerza más noble, discreta y constante, ya que son ellas quienes realmente sostienen al campo chihuahuense.

“Son las mujeres, que lo trabajan, que lo aman y que lo resisten. Cada una de ustedes son el alma de las comunidades y sus ejidos, y con las manos agrietadas en los días más difícil, salen adelante”, expresó Bonilla.

A su vez, compartió que, ante un panorama actual a nivel federal, donde se han visto problemas en temas de producción, inseguridad, el gusano barrenador, el campo chihuahuense responde con trabajo, dignidad y esfuerzo, ya que es donde se produce chile chipotle, manzanas, tomates, maíz, frijol, algodón, chiltepín, entre otros.

“Así es el carácter del norte, el de los vencedores del desierto de convertir una tierra árida en un oasis. Lo único que pedimos es que las dejen trabajar, producir, y que no nos pongan obstáculos”, agregó Marco Bonilla.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado Mauro Parada, en representación de la gobernadora Maru Campos, también reconoció el papel de las mujeres en el campo ya que destacan por su esfuerzo, trabajo, comunicación, inteligencia. Además, extendió la mano para seguir apoyando al campo de Chihuahua.