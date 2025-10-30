NBA aprueba venta de los Lakers, la mayor adquisición en la historia del deporte.

Forbes

La liga dio luz verde a la venta de Los Angeles por 10,000 mdd de la familia Buss al director ejecutivo de Guggenheim Partners y propietario de Los Angeles Dodgers, Mark Walter.

La Asociación Nacional de Baloncesto aprobó la venta de Los Angeles Lakers por 10,000 millones de dólares de la familia Buss al director ejecutivo de Guggenheim Partners y propietario de Los Angeles Dodgers, Mark Walter, lo que supone la mayor adquisición en la historia del deporte.

Datos clave

La junta de gobernadores de la NBA aprobó por unanimidad el acuerdo, que otorgará la participación mayoritaria de los Lakers a Walter.

La familia Buss, que compró los Lakers por 67.5 millones de dólares en 1979, mantendrá una participación en el equipo, según la NBA, que señaló que Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante al menos cinco años después de que se cierre el acuerdo.

Walter pronto será dueño de los Lakers y los Dodgers, este último equipo que compró por 2,150 millones de dólares en 2012.

Walter ha sido accionista de los Lakers durante cuatro años.

Cita crucial

“Durante la última década, he llegado a conocer bien a Mark: primero como empresario, luego como amigo y ahora como colega”, dijo Buss en un comunicado. “Ha demostrado una y otra vez su compromiso de traer campeonatos a Los Ángeles y, en nombre de los aficionados de los Lakers de todo el mundo, estoy sumamente entusiasmado con lo que nos depara el futuro”.

Valoración de Forbes

Estimamos que el patrimonio neto de Walter asciende a 7,300 millones de dólares. Este inversor multimillonario posee una participación mayoritaria en Los Angeles Sparks, además de en los Dodgers. También tiene acciones en el Chelsea FC, equipo de la Premier League inglesa.

Antecedentes clave

Los Lakers ocuparon el segundo puesto en la lista de Forbes de 2025 de los equipos más valiosos de la NBA, con una valoración de 10,000 millones de dólares, solo por detrás de los Golden State Warriors, que se sitúan en el primer lugar con 11,000 millones de dólares.

Los Lakers se encuentran entre las franquicias más laureadas de la NBA, habiendo alcanzado las Finales de la NBA en 32 ocasiones y conquistado el campeonato 17 veces en su historia.

Este éxito, su legendaria trayectoria con jugadores superestrellas y la enorme visibilidad de su marca se tradujeron en la histórica cifra de venta, significativamente superior a las siguientes mayores adquisiciones en la historia del deporte.

La franquicia de los Boston Celtics fue adquirida por 6,100 millones de dólares a principios de este año, mientras que los Washington Commanders fueron comprados por 6,050 millones de dólares en 2023.