Abarrotan chihuahuenses el Teatro de los Héroes para disfrutar de la obra “La mujer que cayó del cielo”.

Cerca de 1,400 chihuahuenses abarrotaron el Teatro de los Héroes para disfrutar de la obra “La mujer que cayó del cielo”, función que tuvo como propósito recaudar fondos para la reconstrucción del templo del Sagrado Corazón de Jesús, de la comunidad de Panalachi, en Bocoyna.

La puesta en escena es protagonizada por la actriz Luisa Huertas y fue escrita por el dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, que narra la historia verídica de Rita, mujer rarámuri que llegó a Kansas, Estados Unidos y fue internada por 12 años en un hospital psiquiátrico, por no saber hablar inglés, ni español.

Al término de la función, Huertas se dijo emocionada de regresar con esta obra a Chihuahua, a 17 años de su última presentación.

Explicó que el vicario de la diócesis de la Tarahumara, Héctor Martínez, le hizo saber de la situación del templo de Panalachi y fue ese motivo por el cual, el elenco original decidió regresar para colaborar con la causa.

“La cultura refleja lo doloroso, lo bello, lo más importante. Con cultura se puede curar la enfermedad social y es una gran medicina”, señaló la ganadora del Ariel 2025 a mejor actriz, por su participación en la película “No nos moverán”.

Arturo Limón y Belinda Ames, quienes como funcionarios atendieron personalmente el caso de Rita, coincidieron en la importancia de que esta historia sea conocida por más personas.

Limón, afirmó que el guion escrito por Rascón Banda, representa una forma de visibilizar la vida de los pueblos originarios, no solo del estado, sino del país.

El monto de lo recaudado se destinará a la restauración del templo, y será administrado por el Comité Rarámuri de la comunidad.