Introducirá JMAS Chihuahua redes de drenaje y agua potable en Rinconada Los Nogales.

-Se mejorará la calidad de vida de 50 familias

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con 50 familias de la colonia Rinconada Los Nogales, al sur de la ciudad, para la introducción de 1.9 kilómetros de redes de drenaje y agua potable.

Los trabajos contarán con una inversión de 3 millones 328 mil pesos y consisten en la instalación de 943.5 metros de línea hidráulica y tomas domiciliarias, así como 963.5 metros de tubería de drenaje y descargas.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, destacó la importancia de este tipo de acciones, las cuales se efectúan en atención a las instrucciones de la gobernadora Maru Campos, de llevar servicios de agua y drenaje a todas las familias de la capital del estado.

De esta manera, el organismo reafirma su compromiso de garantizar el acceso a servicios básicos de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.