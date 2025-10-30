Reconoce Gobierno del Estado a las mujeres rurales chihuahuenses 2025.

-Más de 1,200 asistentes celebraron su liderazgo y contribución al campo

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, celebró el evento “Mujer Rural Chihuahuense 2025”, que reunió a más de 1,200 asistentes para reconocer a las seleccionadas por su trayectoria, liderazgo y contribución al campo.

Durante la ceremonia, se galardonó a 40 mujeres de la entidad, quienes representan los principales sectores productivos y sociales: agricultura, ganadería, oficios y valor agregado.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, destacó el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento del papel de la mujer en el sector agropecuario.

“Nuestra Gobernadora siempre ha estado al pendiente de los temas del campo y, en especial, de las mujeres rurales. Ustedes son la raíz y la fortaleza de este gran estado, quienes con su esfuerzo diario hacen posible que Chihuahua siga creciendo”, expresó.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde además de la entrega de reconocimientos se realizó una muestra agroindustrial con productos elaborados por mujeres y productores locales, quienes aprovecharon el espacio para exhibir y comercializar su trabajo.

Las galardonadas este año fueron:

Agricultura y Medio Ambiente

Roselia Hernández Lazo – Agricultura de Algodón Raquel Trejo Pérez – Cereales y Forrajes María Teresa Baeza Guevara – Herbolaria y Medicina Tradicional Itzel Janeth Villegas Cisneros – Horticultora Linnely Parra Ochoa – Nogalera Hannia Oyuky Vargas López – Floricultora Sofía Mercedes Cabrera Terán – Fruticultora Dora María González Barrio – Viticultora Adilene Janeth González Fontes – Creadora de Espacios Turísticos Carolina Muñoz Cervantes – Defensora del Medio Ambiente

Ganadería

Ana Luisa Trevizo Granillo – Apicultura María Victoria Chavarría Ramos – Avicultora Imelda Luján Zubía – Caprinocultora Patricia Parra Portillo – Ganadería Porcinos Verónica Alarcón Olivas – Ovinocultora Isabel Hernández Campos – Piscicultura Nancy Yadira García Castillo – Cunicultura Erika Yudith Andana Pallarés – Ganadería de Bovinos Carne Verónica Gandarilla Sánchez – Ganadería de Bovinos Leche Elena Lucero Iturralde Perla – Ganadería Equinos

Valor Agregado

Norma Leticia Fernández Villalobos – Producción de Bebidas Espirituosas Mayra López Armendáriz – Productora de Cárnicos Rosa María Villalobos Corral – Productora de Cremas de Alcohol Ana Luisa Carrillo Aguirre – Productora de Dulces Típicos Liliana Rodríguez Guzmán – Productora de Quesos Rubí Nereida Sotelo Mendivil – Productora de Salsas y Conservas Mirella Casavantes Rodríguez – Repostería Tradicional Inocenta Elva Girón Quintana – Talabartera María Refugio Yolanda Pérez Ortega – Gastronomía Tradicional Claudia Piñón Garibaldi – Innovadora

Oficios y Actividades Rurales

Rosalba Loya García – Líder Social Sector Rural Enriqueta Planteros – Labor de la Abuela Rural Jovita Molina Sandoval – Mujer de Pueblos y Comunidades Indígenas Eva Guadalupe Olivarez Alvarado – Comerciante Ma. del Rosario Ayala García – Costurera y Diseñadora Martina Yudith Rey Luján – Elaboración de Cosmética Artesanal Miriham Gallegos Martínez – Alfarera Michel Carreón Arminda – Artesana Leticia Camacho Ortiz – Artesana de Joyería Laura Judith Torres Ávila – Carpintera

El presídium estuvo conformado por la diputada local Nancy Frías; el senador Mario Vázquez; los alcaldes de Chihuahua y Delicias, Marco Bonilla y Jesús Valenciano, respectivamente; la representante de la FAO en México, Lina Pohl Alfaro; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, y la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo, entre otras autoridades.

Con este reconocimiento, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la igualdad de oportunidades, y con impulsar programas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres del campo chihuahuense.