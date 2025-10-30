Abuelitos del club del abuelo “Dinastía Moderna” se reúnen para mantenerse activos.

Actualmente en la ciudad existen 172 clubes del abuelo conformados ante el Gobierno Municipal.

Gracias a las actividades que realizan cada miércoles, las integrantes del club del abuelo “Dinastía Moderna”, se mantienen activas física y mentalmente, pues las abuelitas se reúnen a disfrutar de convivencia y ponen en práctica su experiencia en diversas actividades culturales, artísticas y artesanales.

Su talento y la creatividad ha ido más allá pues realizaron un altar de muertos para honrar a sus seres queridos y disfrutar de unos ricos tamales para mantener vivas las tradiciones propias de la temporada.

La señora Margarita, coordinadora del club del abuelo “Dinastía Moderna” mencionó que de la convivencia cada semana, han surgido muy bonitas amistades, cada miércoles se coordinan por equipos para traer algún alimento, realizan actividades para mantener la mente ágil, además han participado en las diversas actividades.

Algunas de esas actividades que se realizan son la mega lotería, el Zumbatón, el concurso de reina de reinas y el concurso de recetas, entre otras.

La creación de los clubes del abuelo, es un compromiso del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, para atender mejor las necesidades de los adultos mayores.

Actualmente existen 172 clubs del abuelo conformados ante Gobierno Municipal. Si se desea conforman un club del abuelo, los requisitos son los siguientes:

Una mesa directiva constituida por tres personas que ocupan la Coordinación, la Secretaría y la Tesorería.

Tener un mínimo de 15 integrantes.

Contar con un espacio para realizar las reuniones y actividades (centro comunitario, escuela, salón, etcétera).

Participar en las actividades del Club del Abuelo.

Una vez cubiertos los requisitos anteriores, deberán comunicarse con el personal del Departamento del Club del Abuelo para que acuda a una reunión con todos los abuelitos integrantes, en la que firmarán el acta constitutiva y manifestarán su deseo de conformar un club.

Para mayor información, marca al 072 o 614-200-48-00, extensión 6510, con línea directa al Departamento del Club del Abuelo, en un horario de 8:30 a 15:30 horas, de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 14:00 horas.