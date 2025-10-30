Realiza Municipio trabajos nocturnos de limpieza en vialidades para mejorar la imagen urbana de Chihuahua Capital.
Con la intención de mantener la buena imagen urbana de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza operativos nocturnos de limpieza en puentes, gazas y vialidades primarias ubicadas al norte de la ciudad.
Las labores se realizan por parte del personal de la subdirección de Espacios Públicos, en un horario de 9:00 de la noche a 3:00 de la mañana. Entre las acciones que se realizan destacan el barrido manual, sopleteo de tierra, recolección de basura en general, corte de maleza, limpieza de bajo puentes con hidro-lavadora y a su vez limpieza de barandales viales.
Es de mencionar que los trabajos se realizan por la noche para no afectar el libre paso vehicular y evitar con ello algún accidente, y a su vez, garantizar que las y los chihuahuenses al salir de sus hogares, puedan disfrutar de una ciudad limpia y en buen estado.
El director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, señaló que para el alcalde Marco Bonilla es primordial mantener la buena imagen urbana de la capital y es por ello que se designan cuadrillas de trabajo nocturnas para reforzar los trabajos realizados por la mañana.
La Dirección de Mantenimiento Urbano pone a disposición de las y los chihuahuenses, el Centro de Respuesta Ciudadano (CRC) el número 072 o bien la aplicación “Marca el Cambio”, para realizar los reportes por espacios públicos en mal estado.