Realiza y rehabilita Desarrollo Rural obras hidráulicas en zona rural de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, realizó y rehabilitó obras hidráulicas en la zona rural en distintas comunidades de Chihuahua Capital, lo que benefició a más de mil 700 personas de las distintas comunidades.

Con la finalidad de brindar protección y seguridad a los habitantes de la zona rural del municipio para que puedan circular en los diferentes caminos y carreteras, en este 2025, se llevaron a cabo cuatro vados, de los cuales: dos se encuentran en la comunidad de San Juan, que tuvieron una inversión de 88,327.32 pesos; una cuneta-vado en la comunidad de la Noria, que tuvo una inversión de 100 mil pesos; además, un vado en la comunidad de La Virgen que tuvo una inversión de 150 mil pesos.

Otras obras que también se realizaron, fue la construcción de una cuneta en la comunidad de Palo Blanco, la cual evitará, arrastres, y taponamiento del pase del agua ubicado aguas abajo, la cual tuvo una inversión de 200,000 pesos, y también se construyó un alero para la protección de línea de agua en un puente en el salitre, que tuvo una inversión de 50 mil pesos, todo esto en benefició de más de mil 700 personas.

Estas acciones, se realizan en su mayoría debido a las gestiones y necesidades de acuerdo a cada una de las comunidades , cumpliendo la petición del alcalde Marco Bonilla de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de la zona rural del municipio.