Diputado Arturo Zubia alcanza 100 escuelas beneficiadas con el Programa de Material Escolar.

Jiménez, Chih.- El diputado Arturo Zubia Fernández informó que este día se visitaron cuatro ejidos del municipio de Jiménez, alcanzando así la escuela número 100 beneficiada con el Programa de Material Escolar en los municipios de Camargo y Jiménez.

Hasta la fecha, se han entregado más de 17 mil paquetes de útiles escolares, beneficiando a miles de niñas y niños que cursan su educación básica en diferentes comunidades rurales y urbanas.

Durante la jornada, se realizaron entregas en los siguientes planteles:

Ejido Lote 8, Escuela Arturo Gámiz

Ejido Miguel Hidalgo, Primaria Rómulo Hidalgo

Ejido California, Primaria Gustavo Díaz Ordaz

Ejido Tierra Blanca, Primaria 24 de Febrero

El legislador destacó que gracias al respaldo de la Gobernadora Maru Campos, este programa ha permitido apoyar la economía de las familias y garantizar que ningún estudiante se quede sin las herramientas necesarias para continuar con su educación.

“Seguiremos trabajando para que ningún niño o joven se quede atrás. La educación es la mejor herencia que podemos dejarles”, expresó el diputado Zubia.

Con esta entrega, el Programa de Material Escolar continúa consolidándose como una de las acciones más importantes para fortalecer la educación en el sur del estado.